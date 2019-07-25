Гривня балансує поблизу річного максимуму щодо долара США

Торги на міжбанківському валютному ринку 25 липня стартували поблизу річного максимуму гривні щодо долара США. Попит на американську валюту сформований на рівні 25 гривень 49 копійок, пропозиція становить 25 гривень 52 копійки, вказує сайт «Мінфін»

Наприкінці сесії 24 липня торги відбувалися на рівні 25 гривень 44-47 копійок, це менше від річного максимуму, зафіксованого раніше цього місяця.

Національний банк України встановив на 25 липня офіційний курс 25 гривень 52 копійки, це на три копійки більше за максимум, встановлений 10 липня.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.