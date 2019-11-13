Гривня наближається до багаторічного максимуму

Українська гривня знову штурмує багаторічні максимуми, які національна валюта вже оновила наприкінці вересня. За даними сайту Finance.ua, станом на 13:30 котирування сягнули 24 гривень 31,5–34 копійки за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 24 гривні 32 копійки за долар, це на 14 копійок менше за офіційний курс на 13 листопада.

Фахівці сайту «Мінфін» вказують, що зростання гривні могло бути ще відчутнішим: «Попит і пропозиція у хиткій рівновазі завдяки викупу надлишку пропозиції валюти Нацбанком».

Свого максимального від січня 2016 року значення гривня в парі з доларом досягла 30 вересня, коли офіційний курс був встановлений на рівні 24 гривні 8 копійок за одиницю американської валюти.