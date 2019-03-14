Гривня продовжує дешевшати на міжбанку, офіційний курс майже не змінився

Національний банк України незначно послабив гривню за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку 14 березня. Регулятор встановив на 15 березня курс 26 гривень 71 копійка за долар, що на одну копійку більше, ніж днем раніше.

Попри це, результати торгів на міжбанку сигналізують про продовження суттєвого знецінення гривні після кількох тижнів зміцнення. Наприкінці торгів на незначних обсягах операцій курс зріс до рівня 26 гривень 87–92 копійки за долар.

Регулятор уже розпочав реагувати на зміну тренду, повідомляє профільний ресурс «Мінфін».

«Тільки за вчорашній день із куплених у першій декаді березня 211 мільйонів доларів НБУ довелося продати понад 50 мільйонів доларів для протидії зростанню котирувань, але остаточно стабілізувати цим курс регулятору поки не вдалося», – відзначають експерти.

Котирування, які встановилися на міжбанку станом на кінець сесії 14 березня, відповідають рівням, що фіксувалися в перших числах цього місяця. Водночас ще наприкінці лютого котирування сягали рівня близько 27 гривень за долар.