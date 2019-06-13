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13 Червень 2019, Київ 14:10
Новини | Економіка

Гривня зміцнюється на міжбанку, курс НБУ незмінний

Будівля Національного банку України

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На українському міжбанківському валютному ринку 13 червня відбувається зміцнення гривні, повідомляє сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів. Ранкові котирування становили 26 гривень 40-44 копійки за долар, до 12:00 національна валюта посилилася до 26 гривень 39-42 копійок за долар.

«На торгах по долару на 12:00 пропозиція перевищила попит, що відбилося у вигляді зниження котирувань. Тривають операції по лотах до 1 мільйона доларів при присутності на міжбанку практично всіх великих гравців», – відзначають фахівці.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення на рівні 26 гривень 40 копійок за долар, це майже не відрізняється від офіційного курсу на 13 червня.

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