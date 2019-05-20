Гривня значно зміцнилася на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку 20 травня значно посилюється українська гривня. Опівдні котирування склали 26 гривень 18-21 копійка, повідомляє профільний сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

«Торги по долару до 12:00 на піку активності. Пропозиція істотно перевищує попит, що притискає котирування. Частина клієнтів очікує виходу НБУ з купівлею надлишку долара в резерви», – ідеться в оперативному повідомленні.

Національний банк України встановив на 12:00 довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 23 копійки за долар, це на 14 копійок менше за офіційний курс на 20 травня.

Аналітики пов’язують посилення гривні із завершенням періоду бюджетних платежів. Ті з клієнтів, хто не встиг це зробити раніше, не особливо зважають на курс міжбанку і для номінованих у гривні розрахунків продають валюту. Штрафи за несвоєчасний розрахунок з державою настільки серйозні, що ризикувати ніхто з компаній не хоче.