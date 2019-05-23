Гривня далі слабшає на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку триває послаблення гривні. За даними профільного сайту «Мінфін», який відстежує перебіг торгів, станом на 12:00 котирування сягнули показників 26 гривень 31-33 копійки за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 32 копійки за долар, це на дві копійки більше, ніж офіційний курс на 23 травня.

«Найвагомішим мотиватором поведінки учасників ринку в четвер буде наближення виплат основних сум відшкодувань ПДВ. Майбутні гривневі надходження стимулюють експортерів до притримування валюти, що на тлі стабільного обсягу попиту працює проти гривні», – вказують фахівці.

Українська гривня двічі в травні перебувала поблизу річного максимуму щодо долара США. Спершу національна валюта повторила показник, зафіксований 21 травня 2018 року, а цього тижня НБУ зафіксував новий максимум – 26 гривень 10 копійок за долар.