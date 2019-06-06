Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку другий день поспіль триває тенденція до зміцнення гривні, пропозиція долара переважає попит на американську валюту. Ці тенденції відбив Національний банк України, встановивши опівдні довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 85 копійок за долар (офіційний курс на 6 червня становить 26 гривень 93 копійки).

На міжбанківському ринку гривня зміцнилася відчутніше, котирування на 12:00 складали 26 гривень 82-84 копійки, інформує сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Фахівці не прогнозували 6 червня суттєвих змін на валютному ринку, оскільки ситуацію врівноважують кілька різноспрямованих чинників. Зокрема, на користь гривні впливають позитивні для національної валюти результати аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП».

У травні офіційний курс двічі показував річний максимум – 26 гривень 11 копійок за долар.