Гривня зміцнюється на міжбанку проти долара США

На українському міжбанківському валютному ринку національна валюта втретє за останній місяць наближається до річного максимуму, який становить 26 гривень 11 копійок за долар США. Станом на 13:00 котирування становлять 26 гривень 31-33 копійки за долар, це на 19-20 копійок менше за рівень закриття торгів у п’ятницю, 7 червня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 39 копійок, це на 20 копійок менше за офіційний курс на 10 червня.

За даними сайту «Мінфін», на зміцнення курсу гривні впливає запланований на вівторок черговий аукціон Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, для участі в якому нерезиденти продають валюту, також продовжує знижувати котирування готівковий ринок.