На міжбанку гривня стабільна щодо долара США

На українському міжбанківському валютному ринку гривня залишається щодо долара США на рівні закриття торгів 22 липня. Опівдні котирування досягли рівня 25 гривень 65-67 копійок за долар – після ранкового посилення до 25 гривень 59-62 копійок, свідчать дані сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 12:00 довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 62 копійки за долар, це на дві копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Дворічного максимуму щодо долара США українська гривня досягла 10 липня. На той день НБУ встановив офіційний курс 25 гривень 49 копійок за одиницю американської валюти.