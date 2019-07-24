Гривня знову посилюється до річного максимуму

На українському міжбанківському валютному ринку триває посилення гривні щодо долара. Станом на 12:00 торги відбуваються на рівні 25 гривень 50,5-53 копійки, повідомляє сайт «Мінфін». Це на 11-12 копійок менше за рівень закриття торгів 23 липня.

Опівдні Національний банк України встановив довідкове значення курсу 25 гривень 53 копійки за долар, це на 10 копійок менше за офіційний курс на 24 липня.

Найвищого за два роки рівня 25 гривень 49 копійок за долар офіційний курс сягнув 10 липня.