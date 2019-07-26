Гривня залишається поблизу річного максимуму щодо долара

На міжбанківському валютному ринку 26 липня встановилася рівновага на рівні річного максимуму гривні щодо долара США. Як інформує сайт «Мінфін», станом на 12:00 котирування становлять 25 гривень 46-49 копійок за одиницю американської валюти, це майже не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 46 копійок, ще майже на три копійки посиливши гривню порівняно з курсом на 26 липня.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. Зазвичай НБУ викуповує надлишок пропозиції долара, але транзакції регулятора теж є обмеженими за обсягом. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.