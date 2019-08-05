Падіння гривні на міжбанку триває

На українському міжбанківському валютному ринку третю сесію поспіль слабшає національна валюта. За даними сайту «Мінфін», на 12:00 котирування сягнули 25 гривень 71–76 копійок за долар.

Тенденції міжбанку відбив у довідковому значенні курсу Національний банк України. Опівдні регулятор оприлюднив показник 25 гривень 74 копійки за долар, це на 20 копійок більше від офіційного курсу, встановленого на 5 серпня.

За даними фахівців, послаблення національної валюти зумовлене кількома чинниками, серед яких відсутність великих обсягів продажів валюти під запланований на 6 серпня аукціон Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП; вихід «дочок» іноземних компаній з купівлею валюти під репатріацію дивідендів; продовження періоду поступового зростання котирувань в обмінниках; зростання попиту на валюту з боку імпортерів на тлі дуже стриманої її пропозиції від експортерів.

На користь національної валюти спрацьовують лише скорочення ліквідності в банківській системі та необхідність для компаній закривати свою заборгованість перед персоналом по зарплаті за липень і здійснювати поточні господарські операції.