Гривня вдруге оновила максимум 2019 року

Українська гривня 10 травня продовжила посилення щодо долара США, офіційний курс НБУ на 11 травня став рекордним у 2019 році – 26 гривень 21 копійка за долар. Це на чотири копійки менше від рівня 26 гривень 25 копійок, встановленого раніше цього тижня, 8 травня.

Національна валюта стала ще ближче до річного максимуму. Наступні орієнтири – 26 гривень 19 копійок (це офіційний курс на 25 червня 2018 року) та 26 гривень 11 копійок (21 травня 2018 року).

Як інформував у розпал торгів на міжбанківському валютному ринку профільний сайт «Мінфін», пропозиція долара 10 травня незначно перевищувала пропозицію.

До завершення торгів на міжбанку котирування встановилися на рівні 26 гривень 16 – 19 копійок за долар.

Аналітики називають серед причин посилення гривні успішне розміщення цього тижня Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики. Для купівлі номінованих у гривні цінних паперів нерезиденти виходили на ринок із пропозицією валюти.