Шість копійок до максимуму: гривня посилюється щодо долара США

Гривня продовжує наближатися до річного максимуму щодо долара США. Національний банк України встановив на 27 червня курс 26 гривень 17 копійок за долар, це на дві копійки менше, ніж курс, встановлений на 26 червня. До річного максимуму, двічі показаного в травні (26 гривень 11 копійок) залишилося шість копійок.

Міжбанківський валютний ринок завершує торги на рівні 26,175-26,19, що також мало відрізняється від показників відкриття торгів.

Серед чинників, які позитивно впливають на курс гривні, фахівці сайту «Мінфін» називають різке скорочення ліквідності в банках, успішне розміщення облігацій на аукціоні Міністерства фінансів та вплив готівкового ринку, де пропозиція долара також переважає.