Гривня розпочала весну курсом 26,86 за долар

Національний банк України встановив на 4 березня курс 26 гривень 86 копійок за долар США. Це на одну копійку більше, ніж станом на 1 березня.

Як інформує профільний сайт «Мінфін», НБУ продовжує викуповувати надлишок доларів на міжбанківському валютному ринку, намагаючись не допустити надмірного зміцнення гривні. За підрахунками експертів, 1 березня регулятор викупив близько 15 мільйонів доларів.

Котирування, зафіксовані міжбанком на час завершення торгів у перший день весни, є нижчими за офіційний курс – 26 гривень 82–85 копійок за долар.