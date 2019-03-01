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02 Березень 2019, Київ 00:11
Новини | Економіка

Гривня розпочала весну курсом 26,86 за долар

Національний банк України встановив на 4 березня курс 26 гривень 86 копійок за долар США

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Національний банк України встановив на 4 березня курс 26 гривень 86 копійок за долар США. Це на одну копійку більше, ніж станом на 1 березня.

Як інформує профільний сайт «Мінфін», НБУ продовжує викуповувати надлишок доларів на міжбанківському валютному ринку, намагаючись не допустити надмірного зміцнення гривні. За підрахунками експертів, 1 березня регулятор викупив близько 15 мільйонів доларів.

Котирування, зафіксовані міжбанком на час завершення торгів у перший день весни, є нижчими за офіційний курс – 26 гривень 82–85 копійок за долар.

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