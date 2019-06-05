Гривня зміцнилася на 25 копійок щодо долара – довідкове значення курсу НБУ

Після періоду значного послаблення гривні 5 червня на міжбанківському валютному ринку тенденція змінилася, пропозиція долара суттєво переважає попит на американську валюту. Ці тенденції відбив Національний банк України, встановивши опівдні довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 96 копійок за долар (офіційний курс на 5 червня становить 27 гривень 21 копійку).

На міжбанківському ринку гривня зміцнилася ще відчутніше, котирування на 12:00 складали 26 гривень 87-91 копійка, інформує сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Як вказують експерти, це відбувається «завдяки досить позитивним результатам аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП». «Продано паперів на 8,4 мільярда гривень (за офіційним курсом НБУ), які були номіновані в гривні, доларі та євро. Сьогодні за цими ОВДП клієнти повинні розрахуватися з Мінфіном України і деякі іноземці будуть продавати валюту, щоб провести ці операції, що створює певні очікування на ринку щодо зміцнення позицій нацвалюти».

У травні офіційний курс двічі показував річний максимум – 26 гривень 11 копійок за долар.