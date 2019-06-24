Гривня втретє за два місяці наближається до річного максимуму щодо долара

Українська гривня втретє впродовж травня і червня наблизилася до річного максимуму щодо долара – 26 гривень 11 копійок за одиницю американської валюти. На 25 червня Національний банк України встановив курс 26 гривень 19 копійок за долар, це на вісім копійок менше за попередній курс.

На цьому ж рівні завершилися і торги на міжбанківському валютному ринку – 26,17-26,19 гривні за долар.

На ринок нині впливає кілька різноспрямованих чинників. Негативний вплив на гривню може справити початок періоду відшкодування експортерам податку на додану вартість та зростання перед завершенням кварталу і півріччя попиту на валюту з боку імпортерів, пише профільний сайт «Мінфін». На користь національної валюти грає висока пропозиція долара на готівковому ринку, наближення чергового аукціону з розміщення ОВДП та дефіцит гривні в банківській системі.