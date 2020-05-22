На міжбанку третій день дорожчає долар

На українському міжбанківському валютному ринку третій день поспіль триває послаблення гривні, але, як свідчать дані Finance.ua, цей процес уповільнився.

Станом на 11:25 котирування сягнули 26 гривень 75–77 копійок за долар, це дещо більше за рівень відкриття торгів (26 гривень 70–74 гривні за долар).

«Торги по долару активні з самого ранку. Відбуваються операції по лотах до 500–800 тисяч доларів із відносно хиткою рівновагою попиту і пропозиції», – інформують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 22 травня курс 26 гривень 77 копійок за долар.