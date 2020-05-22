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22 травня 2020, Київ 13:35
Новини | Економіка

На міжбанку третій день дорожчає долар

Національний банк України встановив на 22 травня курс 26 гривень 77 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку третій день поспіль триває послаблення гривні, але, як свідчать дані Finance.ua, цей процес уповільнився.

Станом на 11:25 котирування сягнули 26 гривень 75–77 копійок за долар, це дещо більше за рівень відкриття торгів (26 гривень 70–74 гривні за долар).

«Торги по долару активні з самого ранку. Відбуваються операції по лотах до 500–800 тисяч доларів із відносно хиткою рівновагою попиту і пропозиції», – інформують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 22 травня курс 26 гривень 77 копійок за долар.

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