Гривня наблизилася до рекорду 2019 року щодо долара, але не побила його – НБУ

Українська гривня 7 травня продовжила посилення щодо долара США. Згідно з офіційним курсом НБУ, національна валюта впритул наблизилася до рівня 26 гривень 31 копійка за долар, встановленого 12 березня 2019 року, але не перевершила його.

Регулятор встановив на 8 травня курс 26 гривень 34 копійки за долар, це на 15 копійок менше за попередній офіційний курс.

«На торгах по долару пропозиція перевищує попит. НБУ вже виходив на ринок із купівлею валюти в «анонімному» режимі і купив свої стандартні 20 мільйонів доларів за 26,40 гривні. Як тільки він перестав скуповувати валюту – курс став просідати ще нижче», – інформував у розпал торгів на міжбанківському валютному ринку профільний сайт «Мінфін».

Аналітики називають однією з причин посилення гривні чергове розміщення Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики. Для купівлі номінованих у гривні цінних паперів нерезиденти виходять на ринок із пропозицією валюти.

Рекордний у 2019 році рівень 26 гривень 31 копійка за долар у цілому відповідає показникам липня 2018 року.