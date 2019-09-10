Гривня оновить трирічний максимум щодо долара – довідковий курс НБУ

Національний банк України опівдні 10 вересня встановив довідкове значення курсу на рівні 24 гривні 86 копійок за долар. Зазвичай офіційний курс, який НБУ встановлює близько 16:00, незначно відрізняється від довідкового.

Нинішнє значення є найвищим за понад три роки. У липні 2016 року курс піднімався до 24 гривень 80 копійок, але вже в серпні того року становив понад 25 гривень за долар.

На міжбанківському валютному ринку станом на 13:00 котирування сягнули рівня 24 гривні 90–93 копійки. «На торгах по долару перед обідом ситуація дещо змінилася. Попит трохи зріс, а за рахунок викупу Нацбанком пропозиції – продавці стали задирати котирування», – інформує сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.