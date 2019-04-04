Гривня різко посилилася на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку 4 квітня значно посилюється українська валюта. Станом на 13:00, як повідомляє сайт «Мінфін», торги відбувалися на рівні 26 гривень 90 – 94 копійки. У перші години сьогоднішньої сесії котирування були на рівні 27 гривень 7 – 10 копійок.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 27 гривень 7 копійок, це на одну копійку менше, ніж офіційний курс на 4 квітня.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.