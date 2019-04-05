Гривня стрімко посилюється на міжбанку, довідковий курс НБУ – 26,8

На міжбанківському валютному ринку 5 квітня триває стрімке посилення гривні. Як інформує профільний сайт «Мінфін», «на торгах по долару пропозиція, як і раніше, перевищує попит, що поступово притискає котирування».

О 13:00 торги на міжбанку відбувалися на рівні 26 гривень 64 – 68 копійок за долар.

Національний банк України оприлюднив після 12:00 довідкове значення курсу, яке частково відбиває тенденції міжбанківського ринку. Воно становить 26 гривень 80 копійок.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.