Британська газета виправила помилкове позначення Криму як «російського» на анексований

Британський щоденник Guardian виправив у фотогалереї найкращих знімків за 22 серпня помилкове позначення Криму, який спершу був підписаний як «Росія», – тепер півострів названий анексованим.

Уранці 23 серпня на первісну публікацію звернули увагу російські агентства й засоби інформації, які назвали таке позначення незвичним для британської преси.

Ішлося про фото, зроблене кореспондентом російського агентства «ТАСС», – газета вочевидь спершу передрукувала підпис «Крим, Росія», який подали російські автори.

Але вже вдень ці ж агентства повідомили про виправлення: газета зняла слово «Росія», залишивши «Крим» без вказівки на країну.

Іще через деякий час британське видання додало до підпису пояснення: «Підпис змінений 23 серпня: Крим був анексований Росією від України 2014 року».

Представник газети підтвердив агентству «ТАСС», що в підпис до фото була внесена правка і додано коментар, щоб відобразити анексію Росією українського півострова.

Велика Британія, як і майже вся міжнародна спільнота, визнає українську належність Криму, що його Росія окупувала 2014 року. Росія також заявила про входження півострова до неї, але цієї заяви у світі не визнають.