Російського опозиційного політика Дмитра Гудкова депортували з Грузії в Україну

Російського опозиційного політика та колишнього депутата Держдуми Росії Дмитра Гудкова не пустили на територію Грузії, куди він приїхав на зустріч з активістами та дипломатами, та відправили назад до України, де Гудков живе після від’їзду з Росії. Про це він повідомив у понеділок в твітері.

За словами політика, в нього був оплачений переліт і готель – в країну він їхав на офіційне запрошення.

«Наскільки я розумію, депортували нещодавно звідси Любу Соболь (соратниця Олексія Навального Любов Соболь, яка також залишила Росію – ред.). Дивовижні речі відбуваються в Грузії», – написав Гудков.

У Росії проти Гудкова порушено кримінальну справу. Він залишив країну в червні 2021 року після обшуків за десятьма адресами, пов’язаними з ним та його близькими. Політика затримали та заборонили йому виїзд із Росії. Адвокати повідомляли, що його звинувачують у причетності до того, що шість років тому фірма, яку очолювала його тітка Ірина Єрмілова, не заплатила за оренду приміщення у московської мерії понад 3,5 мільйона рублів.

Справу порушили навесні 2021 року. Підвал орендували у 2015 році, фірма Єрмілової мала зробити там навчальний центр, але збанкрутувала і не працювала понад п’ять років.

Гудков відкинув звинувачення, пов’язавши кримінальне переслідування з осінніми виборами до Держдуми, у яких він збирався брати участь. За словами політика, кілька близьких джерел з оточення адміністрації президента Росії повідомили йому, що, якщо він не залишить країну, то кримінальну справу буде продовжено аж до арешту.

Політик збирався повернутися до Росії після виборів, сподіваючись на покращення політичної ситуації в країні, проте залишився в Києві. Зараз він чекає на схвалення шенгенської візи, документи на яку подав у Варшаві.

Проти батька Дмитра Гудкова, колишнього депутата Держдуми Геннадія Гудкова, також відкрили кримінальну справу. Його підозрюють у незаконному придбанні, передачі, збуті та зберіганні зброї. Нібито під час обшуків у Гудкова-старшого знайшли патрони та прострочений дозвіл на право зберігання та носіння нагородного пістолета Макарова. Наразі колишній політик перебуває у Болгарії.