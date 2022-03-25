За добу Україна отримала рекордний обсяг гуманітарної допомоги – Держмитслужба

За минулу добу Україна отримала рекордний обсяг гуманітарної допомоги – понад 10 тисяч тонн, повідомила Державна митна служба України.

«Завдяки підтримці країн-партнерів, волонтерів, громадських організацій українці щодня отримують тисячі тонн найнеобхіднішого. Захисникам направляються лікарські засоби, товари військового призначення, генератори, дизельне пальне, транспортні засоби тощо. Загальний обсяг ввезеної та оформленої митниками протягом 24 березня допомоги – майже 10,3 тисяч тонн, у тому числі 274 транспортних засоби та 3,5 тисячі тонн дизельного пального», – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було оформлено 138 тисяч тонн гуманітарної допомоги та понад 3 тисячі транспортних засобів.