У Дніпрі під гуртожитком провалився ґрунт, студентів відселили, скликають надзвичайну комісію – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що ввечері 5 жовтня у Дніпрі біля 5-поверхової будівлі гуртожитку №2 університету «Дніпровська політехніка» стався провал ґрунту завглибшки півтора метра.

«На першому поверсі будівлі розташована аптека, на стінах якої утворилися значні тріщини. Керівництвом університету ухвалене рішення про відселення мешканців гуртожитку. Особовим складом підрозділів ДСНС надано допомогу у переселенні близько 200 осіб. У провалля засипано близько 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону. Наразі будівля відключена від газо, електро- та водопостачання», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, 6 жовтня заплановане проведення засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із розгляду інциденту з провалом ґрунту біля гуртожитка на проспекті Дмитра Яворницького у Соборному районі міста Дніпро.