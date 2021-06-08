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08 червня 2021, Київ 22:23
Новини | Міжнародні

Рада безпеки ООН підтримала другий термін Ґутерріша на посаді генерального секретаря

Антоніу Ґутерріш (на фото) у січні 2017 року змінив на посаді Пан Ґі Муна, який представляв Південну Корею

Рада безпеки ООН підтримала кандидатуру 72-річного португальського дипломата, колишнього голови уряду цієї країни Антоніу Ґутерріша на другий термін на посаді генерального секретаря організації. Рада безпеки рекомендувала Генеральній асамблеї, яка складається зі 193 членів, продовжити мандат Ґутерріша ще на п’ять років із 1 січня 2022 року.

Посол Естонії в ООН Свен Юрґенсон, який головує в Раді безпеки цього місяця, повідомив Генеральній асамблеї про заплановану на 18 червня зустріч на тему перепризначення Ґутерріша.

Антоніу Ґутерріш у січні 2017 року змінив на посаді Пан Ґі Муна, який представляв Південну Корею.

Перший термін Ґутерріша був зосереджений на співіснуванні з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, який ставив під сумнів корисність ООН у світовій політиці.

Вашингтон є найбільшим фінансовим донором ООН, який формує близько 22% регулярного бюджету та близько чверті миротворчого бюджету організації.

Нинішній президент США Джо Байден вже почав відновлювати фінансування агенцій ООН, частково скорочене за правління Трампа.

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