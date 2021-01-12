Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш збирається балотуватися на другий термін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш має намір балотуватися на другий термін. Про це він повідомив листом Раду Безпеки ООН та президенту Генеральної асамблеї, повідомляє Reuters.

Нинішній його термін закінчується цього року.

«Для мене буде честю продовжувати служити Організації в досягненні її цілей і досягненні її благородних цілей», – мовиться у листі Гуттереша.

Він додав, що готовий представити Генеральній Асамблеї бачення свого другого терміну і взяти участь в неформальній дискусії з державами-членами.