До «Гвардії наступу» подали заявки понад 8 тисяч добровольців – Клименко

Загалом до «Гвардії наступу» на сьогодні подали заявки понад 8 тисяч добровольців, повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, усі вони будуть проходити співбесіду та перевірки.

«Найбільше добровольців записалося в Національну гвардію, але там і більше бригад. В Нацгвардії шість бригад, в Нацполіції – одна та поки що одна – у Держприкордонслужбі. Набір триватиме 60 днів. Це не сталий процес, ми з кожним добровольцем проводимо співбесіду, військово-лікарську комісію, перевіряємо його фізичні та ментальні здібності і проводимо спеціальні перевірки. Оскільки ті особи, які йдуть на службу, не можуть мати судимостей», – сказав Клименко.

Рекрутинг відбувається за принципом індивідуального підходу, каже в.о.голови МВС.

«Доброволець, який заповнює анкету, приходить в ЦНАП, на сайті або по «гарячій лінії», він пише спеціалізацію і сам обирає бригаду. Коли приходить на співбесіду, доброволець каже, що може управляти танком або БТРом, або він снайпер, або лікар. Ми індивідуально підходимо до кожного. До того ж, якщо доброволець обирає розвідку – ми його випробовуємо, якщо мінометний підрозділ – він буде вчитися стріляти з міномету», – сказав виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ.

За його словами, «Гвардія наступу» буде орієнтована на звільнення території.

«Ми будемо працювати на наступ. Поки ЗСУ обороняють рубежі, ми готуємось до визволення наших територій», – додав він.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні також загадав про формування нових бригад Нацгвардії, поліції та прикордонників.

«Початок сильний. Продовження буде. Я дякую всім, хто проявив інтерес до формування бригад. Дякую всім, хто подає заявки. Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших сил оборони й безпеки повернути Україні своє», – сказав Зеленський.

3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на сайті storm.mvs.gov.ua або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».