У Словаччині помер публіцист і багаторічний співробітник Радіо Свобода Іван Гвать

30 листопада у Словаччині пішов із життя український журналіст, публіцист і дослідник, багатолітній співробітник української редакції Радіо Свобода Іван Гвать. Про це повідомив колишній заступник головного редактора Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Михайло Мигалисько з посиланням на родину покійного.

Іван Гвать народився 1950 року у селі Ряшеві у східній Словаччині в українській родині. Після закінчення Української гімназії у Пряшеві (ЧССР, 1968 р.), вивчав філософію, історію і філологію в університетах Урбаніана (Рим) та Людвіґ-Максиміліанеум (Мюнхен). Відмовився повернутися до Чехословацької Соціалістичної Республіки, комуністичним режимом заочно був засуджений до п’яти років ув’язнення.

Під псевдонімом Юрій Маєрник працював в Українській редакції Радіо Свобода у Мюнхені (1973–94), Києві (1995-98) і Празі (1998- 2003). Автор радіопередач і статей, спрямованих на об’єктивне трактування історії і найновіших подій в Україні, українській діаспорі та українських церквах.

Вважався одним найкращих дослідників Української Греко-католицької церкви, українських меншин Словаччини та Польщі.

Після завершення праці на Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Празі повернувся в рідне село Ряшів у Словаччині і продовжив писати для багатьох українських і зарубіжних видань, в тому числі, для Української редакції Радіо Свобода та проєкту Крим.Реалії.