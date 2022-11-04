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Вибух гранати на дитячому майданчику у Рівному: постраждали 5 людей, зокрема дитина

Повідомляється, що поліцейські вже затримали осіб, причетних до вибуху (фото ілюстративне)

У Патрульній поліції Рівного повідомили, що у п’ятницю близько 21:00 поліцейські отримали виклик про конфлікт із можливим застосуванням гранати на вулиці Романа Шухевича.

«На дитячому майданчику у дворі однієї з багатоповерхівок інспектори виявили заявницю, яка вказала на чоловіка з гранатою в руках. Раптом невідомий чоловік кинув гранату, яка здетонувала. За попередньою інформацією – постраждали п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина та патрульний», – повідомили правоохоронці.

Повідомляється, що поліцейські вже затримали осіб, причетних до вибуху.

Постраждалим лікарі надають необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає.

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