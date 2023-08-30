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У Габоні військові заявили про захоплення влади

Скріншот з відео, в якому габонські військові виступають на телебаченні 30 серпня 2023 року, оголосивши, що вони «покладуть кінець нинішньому режиму» та скасують вибори

Група високопоставлених габонських військових 30 серпня виступила на національному телебаченні та заявила, що взяла владу після того, як виборчий орган країни оголосив, що президент Алі Бонго переміг на третій термін. Про це повідомляє агенція Reuters.

Співробітники виборчої комісії несуть скриньки для голосування, поки люди чекають відкриття виборчих дільниць під час президентських виборів у Габоні, 26 серпня 2023 року
Співробітники виборчої комісії несуть скриньки для голосування, поки люди чекають відкриття виборчих дільниць під час президентських виборів у Габоні, 26 серпня 2023 року

Виступаючи на телебаченні, офіцери сказали, що представляють усі сили безпеки та оборони центральноафриканської держави.

Вони заявили, що результати виборів скасовані, усі кордони закриті до подальшого розпорядження, а державні установи розпущені.

У разі успіху переворот у Габоні – країні-члені ОПЕК – стане восьмим у Західній і Центральній Африці з 2020 року. Перевороти в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігері підірвали прогрес демократії в останні роки.

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