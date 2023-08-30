У Габоні військові заявили про захоплення влади

Група високопоставлених габонських військових 30 серпня виступила на національному телебаченні та заявила, що взяла владу після того, як виборчий орган країни оголосив, що президент Алі Бонго переміг на третій термін. Про це повідомляє агенція Reuters.



Виступаючи на телебаченні, офіцери сказали, що представляють усі сили безпеки та оборони центральноафриканської держави.



Вони заявили, що результати виборів скасовані, усі кордони закриті до подальшого розпорядження, а державні установи розпущені.

У разі успіху переворот у Габоні – країні-члені ОПЕК – стане восьмим у Західній і Центральній Африці з 2020 року. Перевороти в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігері підірвали прогрес демократії в останні роки.