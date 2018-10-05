У Дніпрі вшанували пам’ять дисидента Олександра Галича

У Дніпрі 5 жовтня вшанували пам’ять земляка-дисидента Олександра Галича. Урочистості відбулися біля будинку, де мешкала його родина, на вулиці Старокозацькій, 74 під меморіальним знаком на честь барда.

Учасники заходу також урочисто відкрили міжнародний фестиваль авторської пісні «Хмари», приурочений до 100-річчя від дня народження Галича.

Як розповіли організатори, цього року фестиваль авторської пісні імені Галича триватиме три дні. Учасниками стануть виконавці з України, Ізраїлю, Білорусії, США, Чехії. У програмі, зокрема, пісні Олександра Галича у виконанні бардів, а також сучасна, андеґраундна і класична бардівська пісня.

7 жовтня в межах фестивалю проведуть концерт для дітей та дорослих «Великий секрет», а також літературний вечір «Станція Галич. Літературні мости» з письменниками Віктором Шендеровичем, Олександром Кабановим і Борисом Херсонським.

«Фестиваль «Хмари» назвали на честь відомої пісні Олександра Галича – всесвітньо відомого поета – дисидента», – зазначили організатори.

Олександр Галич (Гінзбург) народився в Дніпрі (тодішньому Катеринославі) 19 жовтня 1918 року в родині службовців. Галич – творчий псевдонім, складений з букв прізвища, імені та по батькові. За п’єсами Галича йшли вистави в багатьох театрах СРСР. Жив у Севастополі, потім у Москві. На початку 50-х років ім’я Галича стало відомим як автора бардівських пісень, які поширювали в Радянському Союзі нелегально.

Політична гострота авторських пісень Галича стала причиною того, що, за рішенням влади, його вилучають зі Спілки письменників. Театрам забороняють ставити його п’єсу «Матросская тишина», а в 1974 році забороненими стають усі його твори. Того ж року Галич залишає СРСР й емігрує спочатку в Норвегію, а пізніше у Францію. Помер дисидент у 1977 році в Парижі.

2015 року в Дніпрі з’явилася вулиця імені Галича (таким чином була перейменована вулиця Крейсера «Аврора»). 2016 року на його будинку встановили пам’ятну дошку.