Гандбол: жіноча збірна України програла на старті відбору Євро-2020

Жіноча збірна України з гандболу з поразки розпочала відбірний раунд чемпіонату Європи 2020 року. «Синьо-жовті» 25 вересня на виїзді не змогли вирвати перемогу у фаворита групи – команди Румунії.

Перша половина матчу завершилася перевагою господарок 15:12, а друга – нічиєю 12:12. Підсумковий результат – 27:24 на користь Румунії.

У суботу, 28 вересня, збірна України зіграє проти команди Польщі в київському Палаці спорту. Матч розпочнеться о 19:00.

Дві найкращі команди з групи здобудуть путівки на чемпіонат Європи. Крім українок, румунок і польок, за перепустку на Євро-2020 змагається і збірна Фарерських островів.

У фінальній частині ЧЄ-2020 зіграють 16 команд. Путівки отримають по дві найкращі команди кожної групи. Ще двома учасницями Євро стануть господарі чемпіонату — збірні Норвегії та Данії.