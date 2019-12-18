Після вбивства Хангошвілі з Німеччини вислали офіцера ГРУ Суцького – Bild

Одним із російських дипломатів, висланих з Німеччини після вбивства Зелімхана Хангошвілі, є заступником головного військового аташе, офіцером ГРУ Євгеном Суцьким. Про це йдеться в спільному розслідуванні німецького таблоїду Bild і міжнародної групи Bellingcat.

Ім’я другого висланого російського дипломата поки не повідомлялося. Про те, що обидва росіянина можуть працювати на ГРУ, раніше писали Suddeutsche Zeitung і Der Spiegel.

Спецслужби Німеччини вели спостереження за Суцьким упродовж 2019 року. За даними авторів розслідування, він міг вербувати німецьких політиків для просування інтересів російського газопроводу «Північний потік-2».

Політичний редактор Bild Юліан Рьопке опублікував фотографії Суцького. На одній із них, як стверджує Рьопке, офіцер ГРУ навчає дітей дипломатів у школі при російському посольстві в Берліні. Як зазначив журналіст, після висилки дипломатів з сайту посольства зникло повідомлення про майбутню лекцію Суцького.

Євген Суцький народився в 1984 році в місті Гуково в Ростовській області (це впритул до кордону з Україною). У 2005 році він вступив до Гірничого університету в Москві, в 2008-му перейшов в академію російської військової служби. У 2017 році він разом із дружиною, яку також підозрюють у співпраці з російською розвідкою, і двома дітьми переїхав до Берліна. Там він працював заступником головного військового аташе в російському посольстві.

23 серпня в Берліні був убитий Зелімхан Хангошвілі. Під час другої чеченської війни він командував одним із підрозділів сепаратистів, які воювали проти російських військ.

Влада ФРН підозрює у вбивстві громадянина Росії, МЗС Німеччини повідомило про висилку двох російських дипломатів. Росія відповіла дзеркально.

Згідно з даними розслідування Bellingcat, Der Spiegel і російського сайту The Insider, росіянин, заарештований у Німеччині за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ «Вимпел» і брав участь у кількох замовних вбивствах. Розслідувачі ідентифікували його як Вадима Красикова.