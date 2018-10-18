НАЗК внесло припис голові Держаудитслужби Гавриловій

Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло припис голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій.

Згідно з повідомленням, під час планової перевірки НАЗК виявило порушення статей 56 та 59 закону про організації спеціальних перевірок: призначення особи на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави, без проведення спецперевірки та призначення особи на посаду з підвищеним корупційним ризиком до проведення спецперевірки.

В агентстві зазначили, що встановили невиконання вимог статті 53 цього закону: незабезпечення Держаудитслужбою умов для повідомлення її працівниками про порушення вимог закону іншою особою через офіційний веб-сайт Держаудитслужби.

Також посадовці, порушивши вимоги статті 49 закону, не повідомили НАЗК про сім випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють або працювали в Держаудитслужбі.

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.