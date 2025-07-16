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Новини | Міжнародні

Росія: у Хабаровському краї розбився гелікоптер, загинули 5 людей

Уламки вертольота були виявлені приблизно за 122 кілометри від Охотська
Уламки вертольота були виявлені приблизно за 122 кілометри від Охотська

У Хабаровському краї Росії знайшли уламки вертольота Мі-8, який зник 14 липня. На борту перебували 5 людей – троє членів екіпажу та двоє техніків.

Усі, за попередніми даними, загинули.

Уламки вертольота були виявлені приблизно за 122 кілометри від Охотська, повідомила транспортна прокуратура. Відомство порушило кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна.

Вертоліт зник 14 липня після того, як вилетів із селища Охотськ у Хабаровському краї до Магадану. За даними ТАСС, вертоліт повертався до Магадану після ремонту. Його пошуки ускладнювали погані погодні умови. Причини катастрофи наразі невідомі.


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