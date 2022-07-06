Помер генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммед Баркіндо помер у віці 63 років, повідомив у твітері голова Національної нафтової корпорації Нігерії Меле К’ярі.

За його словами, Баркіндо помер увечері, 5 липня. Причина смерті не уточнюється.

Відомо також, що вчора Баркіндо зустрічався з президентом Нігерії та виступив із промовою на нігерійській нафтогазовій конференції в Абуджі.

Баркіндо працював в ОПЕК з 1986 року, представляючи Нігерію. У серпні 2016 року його призначили генеральним секретарем ОПЕК. Його повноваження мали закінчитися 31 липня, а новим генеральним секретарем організації обрали представника Кувейту Хайсама аль-Гайса.