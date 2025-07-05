Генштаб: 66 штурмів РФ зафіксували минулої доби на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 5 липня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка й Олексіївка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, бої були на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках, кажуть військові.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.