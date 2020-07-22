Депутат Мазурашу пояснив, чому ініціює «відповідальність за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму»

Народний депутат зі «Слуги народу» Георгій Мазурашу у коментарі Радіо Свобода пояснив, для чого ініціював зі своєю колегою по парламенту та фракції Оленою Лис законопроєкт «про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму».

«Він передбачає збереження і засхист тих сімейних цінностей, які є для нас традиційними. Там передбачена адміністративна відповідальність. Мають вноситись зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Запропоновано додаткову статтю, в якій є пункт, що за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму для фізичних осіб передбачається штраф у розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів. Для юридичних осіб – три тисячі. Другий пункт передбачає відповідальність за публічну пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму. Там уже запропонована сума штрафних санкцій 5 тисяч неоподаткованих мінімумів. І третій пункт передбачає відповідальність за пропаганду службовою чи посадовою особою або сприяння нею такій пропаганді, Там ще більша сума запропонована – 8 тисяч неоподаткованих мінімумів», – розповів Мазурашу Радіо Свобода.

За його словами, він має «спокійне цивілізоване ставлення до людей з різними сексуальними орієнтаціями і гендерними ідентичностями», але «завжди вважав, що такі речі не потрібно пропагувати через публічні акції, марші».

На запитання про те, чи не бентежить його критика, яка з’явилася після інформації про ініційований ним законопроект, Георгій Мазурашу відповів, що бачив її у Facebook, але не хвилюється через неї.

«Філософія таких закононопроєктів не передбачає ніякої дискримінації. Очевидно, що ще одна маніпулятивна атака відбувається тепер вже і на мою адресу... Так би хвилювалися і переживали люди за проблеми традиційних людей (їх, слава Богу, абсолютна більшість у нашій країні)», – вважає депутат.

Наразі законопроєкт «слуг народу» Мазурашу та Лис ще не розглядався в комітетах. На сайті Верховної Ради на момент публікації цієї новини навіть не було опубліковано його тексту.