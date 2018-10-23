У США відбулася акція перед концертом російських музикантів Гергієва та Мацуєва

У США активісти влаштували протести проти виступів російського диригента Валерія Гергієва та піаніста Дениса Мацуєва, передає російська служба Радіо Свобода.

Група Arts Against Aggression («Мистецтво проти агресії») спільно з українсько-американською координаційною радою та місцевими активістами влаштували пікет з інсталяціями біля Davies Symphony Hall у Сан-Франциско, де 22 жовтня відбувався концерт. Одна з них називалася Putin’s Trojan Horses («Троянські коні [президента Росії Володимира] Путіна»).

Активіст в костюмі троянського коня повідомляв глядачам, які йшли на концерт, що гроші за квитки на цей концерт підуть на підтримку збройних конфліктів в Україні та Сирії, на втручання в американські вибори, підкуп західних політиків і на підрив демократії.

Інсталяція Putin's House of Horror («Будинок жахів Путіна») розповідала про результати підтримки російської артистичною елітою агресивної політики Путіна в Україні, що призвела, як вважають активісти, до кількох мільйонів біженців, десятків тисяч убитих і поранених мирних громадян.

Протести планують і в інших містах, де виступатимуть музиканти. Акції мають завершитися 31 жовтня в Нью-Йорку перед будівлею концертного залу «Карнегі-хол».