Президент посмертно присвоїв звання Героя України старшому сержанту Конопльову

Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» старшому сержанту Андрію Конопльову, повідомила прес-служба Адміністрації президента.

Конопльов брав участь в антитерористичній операції в Донецькій області з 10 листопада 2014 року по 23 січня 2015 року у складі 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входив до складу сил та засобів сектору «С».

Згідно з повідомленням, з 23 листопада 2014 року до 23 січня 2015 року сержант виконував бойові завдання на взводному опорному пункті у районі Нікішино.

В Адміністрації президента зазначили, що 23 січня підтримувані Росією бойовики здійснили наступ на взводний опорний пункт, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю, танки та артилерійські обстріли. Конопльов першим побачив танки та підняв особовий склад відділення.

«В умовах, пов’язаних з ризиком для життя, не вагаючись, діяв впевнено, самовіддано: з РПГ-7В здійснив декілька влучних пострілів та знищив один із ворожих танків противника, потім зумів підбити другий танк незаконних збройних формувань. Але цей танк здійснив постріл, і в результаті прямого попадання танкового снаряда Андрій загинув», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.