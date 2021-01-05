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05 січня 2021, Київ 20:28
Новини | Події

У Львові виявили партію героїну вартістю 2,3 млрд гривень – прокуратура

Ukraine -- Heroin found in Lviv, 5Jan2020

У Львові виявили партію героїну вартістю 2,3 мільярда гривень, повідомив Офіс генерального прокурора. Вага наркотиків становила понад одну тонну.

За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою був ввезений в Україну з Пакистану у грудні минулого року через Морський торговельний порт «Південний» в Одесі. Далі «товар» під виглядом харчової продукції транспортували на Західну Україну щоб переправити до країн Європейського cоюзу як дипломатичний вантаж.

Правоохоронці під час обшуків на складах у Львові затримали чотирьох громадян Туреччини.

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