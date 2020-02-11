На Херсонщині в ДТП з маршруткою загинули троє людей

У Херсонській області на автодорозі Херсон – Снігурівка сталося ДТП за участі маршрутки та легкового автомобіля. Про це повідомили в поліції.

ДТП сталося близько 8:35.

Як з’ясували правоохоронці, водій легкового авто в місці, де дорога заокруглювалася, водій не обрав безпечну швидкість, як наслідок він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.

«В цей час водій пасажирського транспортного засобу перевозив вісім людей. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій легковика та двоє його пасажирів (жінка і чоловік) від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Ще одна пасажир «Деу» з тілесними ушкодженнями доставлена в обласну лікарню. Водій та пасажири маршрутки не постраждали», – мовиться у повідомленні.

Попередньо ДТП кваліфікували за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).