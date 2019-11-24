Папа Римський у Хіросімі засудив використання ядерної зброї

Папа Римський Франциск під час візиту до японського міста Хіросіма засудив використання ядерної зброї і назвав це явище «злочином».

«Використання атомної енергії для цілей війни сьогодні, більше, ніж завжди, є злочином не тільки проти гідності людини, а й проти будь-якого можливого майбутнього для нашого спільного світу», – сказав понтифік у Меморіалі миру.

Перед цим Папа Римський відвідав Нагасакі. Там він закликав країни світу знищити ядерну зброю.

6 серпня 1945 року Сполучені Штати Америки скинули ядерну бомбу на Хіросіму, унаслідок чого загинули близько 140 тисяч людей. Через три дні опісля атомна бомба вбила 74 тисячі людей у Нагасакі. Після цього Японія капітулювала, що стало завершенням Другої світової війни.