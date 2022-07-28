У ході бойових дій загинув поет і військовий Гліб Бабіч

На фронті загинув військовослужбовець, поет і автор пісень Гліб Бабіч. Про це повідомив, зокрема, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«В бою загинув Гліб Бабич. Поет, пісняр, військовий, блогер», – написав він.

Побратими та друзі Бабіча також прокоментували його смерть.

«Ми написали з тобою «Подай зброю», «Сила і зброя», «Досить сумних пісень», «Свобода наче любов», «Мольфар», «Ті, що тримають небо над Різдвом». У нас залишилася одна пісня, яку ми мали видавати буквально на днях – «Не покинь». Ніколи б не подумав, що саме вона стане прощальною в нашому з тобою житті», – написав на своїй фейсбук-сторінці співак Іван Леньо.

Гліб Бабіч народився 1969 року в Миколаєві. Він долучився до Антитерористичної операції на Донбасі після початку російської агресії в 2014 році. У 2019 році Бабіч балотувався до Верховної Ради від партії «Європейська солідарність». У 2021 році була опублікована його збірка віршів та пісень.