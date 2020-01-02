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02 січня 2020, Київ 23:48
Новини | Спорт

Канада – Фінляндія, Росія – Швеція: визначилися півфіналісти чемпіонату світу з хокею U20

У півфіналах молодіжного чемпіонату світу з хокею 4 січня зустрінуться збірні Канади та Фінляндії, Росії та Швеції

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У півфіналах молодіжного чемпіонату світу з хокею 4 січня зустрінуться збірні Канади та Фінляндії, Росії та Швеції.

У чвертьфінальних поєдинках 2 січня спершу росіяни перемогли швейцарців (3:1), згодом канадці розгромили словаків (6:1).

У центральному, найбільш рівному протистоянні дня фіни лише в третьому періоді відкрили рахунок у протистоянні з командою США і дотримали мінімальну перевагу 1:0 до фінальної сирени.

В останньому матчі ігрового дня шведи не залишили шансів господарям турніру чехам – 5:0.

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