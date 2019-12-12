Хокей: Україна зазнала поразки на чемпіонаті світу

У київському Палаці спорту стартував чемпіонат світу з хокею серед спортсменів віком до 20 років в Дивізіоні 1B. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У першому матчі українська збірна поступилася одноліткам з Угорщини. Рахунок відкрили гості наприкінці першого періоду. Відігратися українцям вдалося на початку другої двадцятихвилинки, але Шайба від Дениса Архипенка стала єдиною в активі «синьо-жовтих» за гру. Пропустили ж підопічні Олега Ігнатьєва аж п’ять шайб. Як результат, 1:5 і перша поразка українців на світовій першості.

В інших матчах стартового туру Франція була сильнішою за Естонію – 6:1, а Польща вщент розгромила команду Італії – 15:3.

14 грудня о 20:00 «синьо-жовті» проведуть свій другий матч – проти поляків.

Молодіжний чемпіонат світу триватиме до 18 грудня. Дивізіон 1B – третій за силою дивізіон світового хокею.

Суперниками збірної України на турнірі є збірні Угорщини, Польщі, Франції, Італії та Естонії. Головна задача «синьо-жовтих» – не вилетіти у нижчий дивізіон. За збереження місця українці боротимуться з командами Італії та Естонії.

Головними претендентами на перемогу є збірні Польщі, Угорщини та Франції.