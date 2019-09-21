Зима близько: з Білорусі повідомляють про 9 температурних антирекордів

У ніч на 21 вересня на дев’яти метеостанціях Білорусі оновилися температурної антирекорди, а у Василевичах, що в прикордонній з Україною Гомельській області, був повторений антирекорд 117-річної давнини, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Найхолодніше було в районі метеостанції «Поліська» на сході іншої прикордонної з Україною Брестської – 3 градуси морозу (антирекорд ночі тут складав мінус 2,6 градуса в 2007 році).

Водночас антирекорд для всієї території сусідньої країни встояв. У 1996 році 21 вересня на одній із метеостанцій була зафіксована температура мінус 4,1 градуса.