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21 Вересень 2019, Київ 15:59
Новини | Міжнародні

Зима близько: з Білорусі повідомляють про 9 температурних антирекордів

Осінній пейзаж Білорусі

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У ніч на 21 вересня на дев’яти метеостанціях Білорусі оновилися температурної антирекорди, а у Василевичах, що в прикордонній з Україною Гомельській області, був повторений антирекорд 117-річної давнини, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Найхолодніше було в районі метеостанції «Поліська» на сході іншої прикордонної з Україною Брестської – 3 градуси морозу (антирекорд ночі тут складав мінус 2,6 градуса в 2007 році).

Водночас антирекорд для всієї території сусідньої країни встояв. У 1996 році 21 вересня на одній із метеостанцій була зафіксована температура мінус 4,1 градуса.

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