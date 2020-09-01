Голова Сенату Чехії виступив у парламенті Тайваню – попри обурення Китаю

Голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил 1 вересня виступив у парламенті Тайваню, розкритикувавши авторитарний Китай та його зовнішню політику.

У своєму виступі Вистрчил заявив «Я – тайванець», за аналогією з виступом президента США Джона Кеннеді в 1963 році в Західному Берліні, коли американський лідер назвав себе берлінцем – із солідарності з людьми, які протистоять комунізму.

Як і більшість країн світу, уряд Чехії офіційно визнає політику «єдиного Китаю», згідно з якою Пекін вважає Тайвань частиною своєї території. Але Вистрчил є членом правоцентристської опозиції «Громадянські демократи» і не пов’язаний дипломатичним протоколом.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив 31 серпня, що Китай змусить Вистрчила «заплатити високу ціну за недалекоглядну поведінку та політичні спекуляції», назвавши його свізит «провокацією».

Хоча уряд Чехії не підтримав візит Вистрчила, міністерство закордонних справ країни 31 серпня викликало посла Китаю в Празі через погрози Пекіна.

На тлі китайської кампанії з дипломатичної ізоляції Тайваню фактично заблокованою є участь острівної країни у великих міжнародних форумах. Зараз Тайвань має лише 15 офіційних союзників. Попри відсутність офіційних зв’язків, США залишаються найближчим партнером Тайваню та джерелом оборонної зброї для протидії військовій загрозі Китаю.